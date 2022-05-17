Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in davasında flaş gelişme! Tutuklu sanık kalmadı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada tahliye edilen Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Mustafa Yiğit, duruşma sonrası yapılan itiraz üzerine tekrardan tutuklanmıştı. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tutuklama kararına 3 sanığın avukatları itiraz etti.
Üst mahkeme sıfatıyla avukatların itirazını inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklanan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tahliye edilmesine karar verdi.
Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.