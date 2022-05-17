Parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü'! Tanık ifadeleri kan dondurdu: Beni bırak seninle evlenmem

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Nilda Baltalı, "Meryem sanıktan şikayetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir. Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor. Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Sanık cinayeti işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü önünde kaçıyor. Otogara gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz" dedi.