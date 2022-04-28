Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısı yüzünden ölümden dönen Asiye Türkiye gündemine oturmuştu. Olayla ilgili devam eden davadan şoke eden bir karar çıktı. 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.
28.04.2022 12:42 - Son Güncelleme: 28.04.2022 12:42
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.
OLAY
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.