Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

Tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü.