RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısı yüzünden ölümden dönen Asiye Türkiye gündemine oturmuştu. Olayla ilgili devam eden davadan şoke eden bir karar çıktı. 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

28.04.2022 12:42 - Son Güncelleme: 28.04.2022 12:42
Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

Tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını ileri sürdüler.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

OLAY
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ölümden dönmüştü! Davada şoke eden karar!

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

SON DAKİKA