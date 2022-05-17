Son dakika: Ölüme terk edilen Nisa bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin tahliyesine karar verildi

Türkiye'yi ağlatan acı olayda öz anne Ebru S. 29 Mart günü bebeğinin karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sararak pusetin içinde Pendik'te bulunan boş bir arsaya bırakmıştı. Bebeğin bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, minik yavruya sütannelik yapmış, adını da 'Nisa' koymuştu. Tüm Türkiye'nin Nisa bebek olarak tanığı bebeğin öz annesi Ebru S. hakkında ise 'Terk' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SAVUNMALARINI TEKRAR ETTİ
İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Ebru S., "Ben her şeyi söylemiştim. Savunmalarım geçerlidir, tekrar ederim" ifadelerini kullandı.
"ÖZ ANNENİN TERKİYLE BEBEĞİN RAHATSIZLANMASININ BAĞLANTISI YOKTUR"
Sanık avukatları beyanlarında, "Müvekkil tutuklandığında bebek zaten hastaydı. Müvekkilimin bebeğin hastalanmasıyla bir alakası yoktur. Bebeği bıraktığı tarihte sağlıklıydı ancak 3 gün sonda bakım evindeyken hastalanarak hastaneye kaldırıldı, ağzında mama bulunmuş, kalp atışları durmuştur. Bu anlamda beneğin rahatsızlanmasıyla müvekkilin terk ermesi arasında bir illiyet bağı bulunmamaktadır" diyerek sanığın tahliyesini talep etti.