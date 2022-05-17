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    • Yaşam
    • 17.05.2022 12:47
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    • 17.05.2022 12:59
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    Hiç yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak'ın ringde hayatını kaybetti! O anlar ortaya çıktı

    Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Musa Askan Yamak'ın kalp krizi geçirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

    Kalbine böyle yenildi

    Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

    BOKSÖR MUSA ASKAN YAMAK RİNGDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
    Aynı zamanda Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

    Kalbine böyle yenildi

    HAYATINI KAYBETTİ
    Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

    O ANLAR KAMERADA
    Boksör Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

    Salonda bir seyirci tarafından çekilen görüntülerde genç boksörün kendisini yere bıraktığı ve ekiplerin müdahalesi görülüyor.

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    Haberler Yaşam Hiç yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak'ın ringde hayatını kaybetti! O anlar ortaya çıktı
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