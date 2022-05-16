Nisa Mihriban'ı ölüme terk eden vicdansız anneyle ilgili kan donduran gerçek!

Tutuklu anne Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile kaçtı. Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi.