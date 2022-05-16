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    • Yaşam
    • 16.05.2022 07:17
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    • 16.05.2022 07:18
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    Nisa Mihriban'ı ölüme terk eden vicdansız anneyle ilgili kan donduran gerçek!

    Son dakika haberi! Nisa Mihriban bebeği ölüme terk eden anne Ebru S.'nin daha ilk bebeğini de terk ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Ebru S.'nin annesinin, 'Babasının kim olduğunu bilmiyorum' diyerek Nisa'ya bakmayı kabul etmediği öğrenildi.

    Vicdansız anneyle ilgili kan donduran gerçek!

    Pendik'te 29 Mart günü ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

    Tutuklu anne Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile kaçtı. Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi.

    İLK BEBEĞİNİ TERK ETTİ
    Sabah'ta yer alan habere göre, şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evi terk etti. Öte yandan Ebru S.'nin annesinin, 'Babasının kim olduğunu bilmiyorum' diyerek Nisa'ya bakmayı kabul etmediği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?
        Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu.

        Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 5 Nisan'da gözaltına alınan anne Ebru Sepetçioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne hakkında "terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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        Vicdansız anneyle ilgili kan donduran gerçek!
        Haberler Yaşam Nisa Mihriban'ı ölüme terk eden vicdansız anneyle ilgili kan donduran gerçek!
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