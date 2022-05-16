Nisa Mihriban'ı ölüme terk eden vicdansız anneyle ilgili kan donduran gerçek!

Pendik'te 29 Mart günü ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
Tutuklu anne Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile kaçtı. Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi.
İLK BEBEĞİNİ TERK ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evi terk etti. Öte yandan Ebru S.'nin annesinin, 'Babasının kim olduğunu bilmiyorum' diyerek Nisa'ya bakmayı kabul etmediği öğrenildi.