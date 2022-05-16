Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme! 150 metre ileride...

Rıza Kayaalp'in, aniden yola çıkan Dolgunyürek'e otomobilinin sağ çamurluk ve aynası ile çarptığı, yola savrulan Dolgunyürek'e daha sonra arkadan gelen TIR'ın da çarptığı ve kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.