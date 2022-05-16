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    • Yaşam
    • 16.05.2022 18:16
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    • 16.05.2022 18:19
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    İzmit'te çevre felaketi havadan görüntülendi! Gemi denizi böyle kirletti

    İzmit Körfezi'nde havadan denetim yapan deniz uçağı bir geminin denizi kirletmesini saniye saniye kaydetti. Geçtiğimiz günlerde de bir gemi denizi kirletmiş ve Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL cezai işlem uygulanmıştı.

    İHA
    İzmit’te çevre felaketi havadan görüntülendi

    İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla yapılan rutin denetim sırasında, Yalova açıklarında denizi kirleten gemi tespit edildi.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na ait deniz uçağı ile denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, Yalova tersaneler bölgesi açıklarında bulunan "Jabrayil Dovlatzadeh" isimli geminin, yağ ve yakıt kirliliğine sebep olduğu tespit edildi.

        Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildiği belirtildi.

        ÇEVRE FELAKETİNE SESSİZ KALINMIYOR


        Öte yandan, İzmit Körfezi'nde kirlilik oluşmaması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde petrol dökerek denizi kirleten Liberya bandıralı gemiye 5 milyon 882 bin 542 TL, güverte yıkaması esnasında atık suları denize deşarj ettiği tespit edilen 'Fatih' isimli Malta bandıralı kuru yük gemisine 2 milyon 447 bin 568 TL ve atık suyla denizi kirlettiği belirlenen Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL cezai işlem uygulamıştı.
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        Haberler Yaşam İzmit'te çevre felaketi havadan görüntülendi! Gemi denizi böyle kirletti
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