İzmit'te çevre felaketi havadan görüntülendi! Gemi denizi böyle kirletti



Öte yandan, İzmit Körfezi'nde kirlilik oluşmaması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde petrol dökerek denizi kirleten Liberya bandıralı gemiye 5 milyon 882 bin 542 TL, güverte yıkaması esnasında atık suları denize deşarj ettiği tespit edilen 'Fatih' isimli Malta bandıralı kuru yük gemisine 2 milyon 447 bin 568 TL ve atık suyla denizi kirlettiği belirlenen Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL cezai işlem uygulamıştı.