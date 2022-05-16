İzmit'te çevre felaketi havadan görüntülendi! Gemi denizi böyle kirletti

İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla yapılan rutin denetim sırasında, Yalova açıklarında denizi kirleten gemi tespit edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na ait deniz uçağı ile denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, Yalova tersaneler bölgesi açıklarında bulunan "Jabrayil Dovlatzadeh" isimli geminin, yağ ve yakıt kirliliğine sebep olduğu tespit edildi.