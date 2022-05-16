Bursa'da korkunç cinayet! Biri başından vuruldu biri bileğinden kesildi

Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu tespit edildi.