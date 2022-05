Fuhşa aracılık yapıyorlardı! Polis cezayı kesti

APART VE ARAÇ FİRMALARINDA OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 171 apart dairesi kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 6 araç kiralama firması kontrol edildi. Apart ve araç kiralama firmalarında olumsuzluğa rastlanılmadı.