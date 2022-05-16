Fuhşa aracılık yapıyorlardı! Polis cezayı kesti

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 9 ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 268 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 68 bin 354 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir dernek lokalinde ve kahvehanede 9 kişiye kumar oynamaktan 15 bin 771 TL idari para cezası kesilirken, 2 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.