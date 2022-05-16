İşte gerçek mucize! 30 yaşında menopoza girince anne olman imkansız denilen Betül Hacıosmanoğlu kızını kucağına aldı

Kocaelili Betül Hacıosmanoğlu, 30 yaşındayken evlendi. Ancak erken menopoza girdi. Farklı merkezlere gittiğinde çocuk sahibi olamayacağı söylendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Eray Çalışkan ise PRP tedavisini önerdi. Hiç vakit kaybetmeden PRP tedavisine başlandı. 6 ay süren tedavi sürecinin sonunda muayeneye gittiğinde 5 yumurta görüldü. Bunlardan yalnızca bir tanesi sağlıklıydı. Ve bu sayede hamile kaldı. Kızı Berra'yı kucakladı. Prof. Çalışkan, "Betül Hacıosmanoğlu'na daha önce 2 kez tüp bebek tedavisi başlanmış, cevap olmadığı için iptal edilmiş. Hastamıza PRP tedavisi uyguladık. Sonrasında elde edilen 1 embriyo transfer yapıldı ve bir kız çocuğu dünyaya geldi" dedi.

Didem SEYMEN

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