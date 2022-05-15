Ağabeyini öldürüp intihar etti

Mahmut Aslan, ağabeyi Latif Aslan'ın kafasına tabanca ile bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mahmut Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.