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    • Yaşam
    • 15.05.2022 22:43
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    • 15.05.2022 22:43
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    Ağabeyini öldürüp intihar etti

    Adana’nın Ceyhan ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren şahıs intihar etti. Mahmut Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında ‘Ben bu acıya dayanamam’ diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ağabeyini öldürüp intihar etti

    Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Latif Aslan (58) ile kardeşi Mahmut Aslan (51) yeğenlerinin kavgalarını ayırmak isterken kendileri kavga etmeye başladı.

    Mahmut Aslan, ağabeyi Latif Aslan'ın kafasına tabanca ile bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mahmut Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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