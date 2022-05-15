Şanlıurfa’yı aniden sel vurdu!





İş yerini su basan esnaflardan Mesut Yeniay, her bahar bu zamanlarda yağmur yağdığını ama uzun zamandır böyle sel olmadığına dikkat çekerek, "Caddenin girişinde bir kaldırım yapılmış, kaldırımın seviyesi düştüğünden beri su burayı basıyor. Dükkanlarımıza çamur, su her şey doldu, hafta sonuydu iş yerlerimiz kapalıydı, komşularımız bize haber verdi biz geldik işyerlerimizi bu durumda gördük" dedi.