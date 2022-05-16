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    Henüz 5 aylıkken annesi tarafından sokağa atılan Nisa bebeğin ailesi Türk halkı oldu

    Nisa bebek, henüz 5 aylıktı. Ancak hayatına, tarifi imkansız bir dram sığdırdı. Babası kabul etmedi, annesi sokağa attı. Anneannesi de ‘bakamam’ diyerek kapıyı yüzüne kapattı. Onun artık tek ailesi Türk halkıydı...

    Bize emanet

    İstanbul'da yaşayan Ebru S, 5 Ocak'ta doğum yaptı. 29 Mart'ta ise bebeğini Pendik'te bir binanın boş arsasına bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yollandı. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, emzirip doyurduğu bebeğe süt annelik yaptı. Nisa Mihriban adı verilen bebeği önce Büşra ardından Türk halkı bağrına bastı. Ancak bakımevine alınan Nisa bebek, boğazına mama kaçınca 1 Nisan'da hastaneye kaldırıldı.



    ANNESİ HAPİSTE, BABASI KAYIP
    Annesi Ebru S hapse atıldı. Anneannesi ise "Babası kim bilmiyorum. Bakamam" diyerek ona kapısını kapattı! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise düğmeye bastı. Bakırköy Çocuk Mahkemesi, Nisa bebeğin koruma altına alınması, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaş durumuna uygun bir kuruma yerleştirilmesi kararlaştırıldı.



    DURUMU KRİTİK
    Gerçek ismi Ebrar Nil S olan Nisa bebek, hastanede yaşam savaşı veriyor. (Arzu KAYA)

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    Haberler Yaşam Henüz 5 aylıkken annesi tarafından sokağa atılan Nisa bebeğin ailesi Türk halkı oldu
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