Henüz 5 aylıkken annesi tarafından sokağa atılan Nisa bebeğin ailesi Türk halkı oldu





ANNESİ HAPİSTE, BABASI KAYIP

Annesi Ebru S hapse atıldı. Anneannesi ise "Babası kim bilmiyorum. Bakamam" diyerek ona kapısını kapattı! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise düğmeye bastı. Bakırköy Çocuk Mahkemesi, Nisa bebeğin koruma altına alınması, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaş durumuna uygun bir kuruma yerleştirilmesi kararlaştırıldı.