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    Görme engelli çiftinin oğulları Minik Veyis Talha onların gözü kulağı oldu

    Karaman'da Görme engelli Mustafa ile Halime, 7 yıl önce nikah masasına oturdu. Mutlulukları 5 yıl önce doğan oğulları Veyis Talha sayesinde daha da renklendi. Oğulları Veyis Talha, onların gözü kulağı oldu.

    Tolga Yanık
    Göz bebeği

    Karaman'da Mustafa (32) ve Halime Yılmaz (32) çifti 7 yıl önce hayatlarını birleştirdi. İkisi de görme engelliydi. Ve mutlulukları 5 yıl önce doğan oğulları Veyis Talha sayesinde daha da renklendi. Küçük Talha, anne ve babasının eli ayağı olup onların her derdine yetişti. Mustafa Yılmaz, biricik oğulları Veyis Talha'nın kendilerine çok büyük destek olduğunu belirtti. Şunları söyledi:



    ARKADAŞLARI BAZEN ÜZÜYOR
    Oğlumuz bizim elimiz ayağımız. Bazen kaybettiğimiz şeyi birkaç gün bulamıyoruz o bize yardımcı oluyor. Ama oğlumuz da bazı konularda üzülüyor. Oyun oynarken arkadaşları tarafından, 'Senin annen baban kör' gibi sözler söyleniyor. Bu da çocuğumuzu üzüyor. Aileler ve çocukları buna dikkat etmeli. Biz dışlanmaya alışkınız. Ama bu yapılanlar çocuğumuzu bizden bile soğutabilir. Ailecek hayatın her alanında varız ve olmak da istiyoruz." Bu arada Yılmaz hafızlık belgesi bulunduğunu söyledi. Ancak imam hatip mezunu olmadığı için Diyanet'te görev yapamadığını belirtti. Yardım istedi.

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    Haberler Yaşam Görme engelli çiftinin oğulları Minik Veyis Talha onların gözü kulağı oldu
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