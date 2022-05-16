Eşini elektrik vererek katleden cani koca sonunda hapiste çürüyecek!

Diyarbakır'da Veysi Turan, 2014'te eşi Mübarek Turan'ı uyurken elektrik verip katletti. Ardından cinayeti polise bildirdi. Genç kadının baş kısmı kömürleşmiş cesedini bulurken, Turan tutuklanarak hapse gönderildi. Savcılık iddianamesinde, sanığın cinayeti işlemek için bir gün önce bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi. Savcı, Turan hakkında "Tasarlayarak eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Ancak mahkeme, sanığın olayı polise haber vermesini iyi hal indirimi olarak değerlendirdi. Cezayı "Müebbet hapis" olarak belirledi. Yargıtay ise "Vicdan yarası" olarak tarihe geçen bu dosya ile ilgili son kararını verdi. Eş katiline "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini" bildirdi.
BİLGİ HIRSIZLARI
Denizli'de teledolandırıcılar, 77 yaşındaki Cemile Özcan'ı hedef seçti. Yaşlı kadının 38 yıl önce öldürülen 38 yaşındaki oğlunu hatırlatan uyanıklar, "Evinizdeki altın ve paralar, oğlunun katiline ait olabilir. Onları kontrol ettirip geri getireceğiz" dedi. Yaşlı kadın inanıp 350 bin lira tutarındaki tüm birikimlerini gelenlere verdi. Ardından dolandırıldığını öğrendi. Hemen jandarmaya gitti. Ekipler takip sonucu 144 sabıkası bulunan 4 şüpheliyi ele geçirdi. Yaşlı kadına da kurtarılan parası teslim edildi. Dolandırıcıların kadının oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğünü nereden bildikleri tespit edilemedi.
İKİZ SALDIRI
İstanbul Kağıthane'de Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan Emirhan K. (17) ve Bedirhan K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine şahitlik etti. Bu sebeple ikiz çocuklar amcaları tarafından tehdit edildi. Önceki gün yolda yürüyen iki kardeş, babalarının gözleri önünde amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından linç edilmek istendi.