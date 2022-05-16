Eşini elektrik vererek katleden cani koca sonunda hapiste çürüyecek!





MELEK HEMŞİRE

Bitlis Hastanesi'nde çalışan Ünzile Durmaz, kendini hayır işlerine adadı. Kızılay'ın ekibine katıldı. Muhtaçlara yardım dağıttı. Herkese çağrı yaptı: İhtiyacı olana yardım etmek insanlık görevimiz. Onları mutlu görmek ise her şeye değer. Siz de bize katılın.



GÜVENLİK ARAYAMAZ

Yargıtay, noktayı koydu: Özel güvenlik görevlisi üst araması yapamaz. Bulduğu madde delil sayılmaz.



ÇÜRÜK KAFALI

Mücahit K, GATA'dan çürük raporu alamadı. Doktora saldırdı.



KRİPTO ÇILGINLIĞI

Alman Deutsche Welle, Türkiye'deki kripto para çılgınlığını araştırdı. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı: Milyon kişinin coin hesabı var. 40 kripto borsası faaliyette. En büyük iki borsanın günlük işlem hacmi 630 milyon dolara ulaştı.



BİN 154 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 120 bin 183 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 154 kişiye yeni tanı konuldu. 10 kişi hayatını kaybetti. Bin 190 kişi ise iyileşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN