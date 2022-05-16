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    Eşini elektrik vererek katleden cani koca sonunda hapiste çürüyecek!

    Yargıtay, eşini elektrik şoku ile öldüren kocaya iyi hal indirimi uygulanarak verilen müebbet hapis cezasını bozdu. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Elektrik şoku!

    Diyarbakır'da Veysi Turan, 2014'te eşi Mübarek Turan'ı uyurken elektrik verip katletti. Ardından cinayeti polise bildirdi. Genç kadının baş kısmı kömürleşmiş cesedini bulurken, Turan tutuklanarak hapse gönderildi. Savcılık iddianamesinde, sanığın cinayeti işlemek için bir gün önce bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi. Savcı, Turan hakkında "Tasarlayarak eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Ancak mahkeme, sanığın olayı polise haber vermesini iyi hal indirimi olarak değerlendirdi. Cezayı "Müebbet hapis" olarak belirledi. Yargıtay ise "Vicdan yarası" olarak tarihe geçen bu dosya ile ilgili son kararını verdi. Eş katiline "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini" bildirdi.



    BİLGİ HIRSIZLARI
    Denizli'de teledolandırıcılar, 77 yaşındaki Cemile Özcan'ı hedef seçti. Yaşlı kadının 38 yıl önce öldürülen 38 yaşındaki oğlunu hatırlatan uyanıklar, "Evinizdeki altın ve paralar, oğlunun katiline ait olabilir. Onları kontrol ettirip geri getireceğiz" dedi. Yaşlı kadın inanıp 350 bin lira tutarındaki tüm birikimlerini gelenlere verdi. Ardından dolandırıldığını öğrendi. Hemen jandarmaya gitti. Ekipler takip sonucu 144 sabıkası bulunan 4 şüpheliyi ele geçirdi. Yaşlı kadına da kurtarılan parası teslim edildi. Dolandırıcıların kadının oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğünü nereden bildikleri tespit edilemedi.



    İKİZ SALDIRI
    İstanbul Kağıthane'de Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan Emirhan K. (17) ve Bedirhan K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine şahitlik etti. Bu sebeple ikiz çocuklar amcaları tarafından tehdit edildi. Önceki gün yolda yürüyen iki kardeş, babalarının gözleri önünde amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından linç edilmek istendi.



        BASTONLU ŞOFÖR!
        C.Y., kullandığı 26 NS 621 plakalı otomobil ile yolun karşı tarafına geçmeye çalışan E.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen E.Ö. ciddi bir yara almadı. Yaşlı sürücünün aracından bastonuyla indiğini görenler şaşırdı kaldı. Olayın etkisiyle tansiyonu yükselen dede sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, "Kaza ucuz atlatıldı" ifadesini kullandı.



        NAMUS TOKATI
        İstanbul'da oturan Müslüm Bağlı, kaybolan eşi İlfer Bağlı'yı aramaya başladı. Eşi ile kardeşi Sabri'nin kaçtıklarını öğrenince çıldırdı. Yasak aşk yaşayan çiftin Tokat'a çobanlık yapmak için gideceklerini öğrenince yola çıktı. Tokat Otogarı'nda pusuya yattı. Otobüsten inen çifte kurşun yağdırdı. Yaralanan kaçak çift, hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Bağlı, "Namusum için vurdum" ifadesini kullandı.



        SAÇMA KAVGA
        İstanbul Esenyurt'ta bir mağazada "crop" adı verilen bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma çıktı. Çok geçmeden kadınlar, saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.



            ŞİFA İÇİN MALATYA'YA 'USA'NDI
            Türkiye, sağlıkta devrim yaptı. Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldı. 55 yıldır karaciğer kanseri üzerine çalışmalar yapan ABD'li Prof. Dr. Brian I. Carr, soluğu Malatya'da aldı. Carr, "Türkiye denildiğinde herkes güneş ve sahili düşünüyor. Ancak burarıs tıp alanında mükemmel bir merkez" açıklaması yaptı.



            İKİZİ DE HARİKA
            Afyonkarahisar'da ikizler Hüseyin Eren ile Hasan Ali Kartal, 16 yıl önce dünyaya geldi. Hasan, otizmli kardeşi Hüseyin'e verdiği destekle gönülleri fethetti. Kardeşinden dolayı otizmle ilgili çok araştırma yaptığını anlatan Kartal, "Onun gelişimine katkım olduğunu gördüğümde çok seviniyorum. Beni örnek aldığı için ona hep iyi şeyleri öğretmeye çalıştım" dedi.



            CANLI KATLİAM
            ABD'nin Buffalo kentinde bir süpermarketi silahla basan Payton Gendron, müşterilere kurşun yağdırdı. Can pazarının yaşandığı markette, 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırganın dehşeti sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayınladığı ortaya çıktı. Yakalanan katliamcının "Siyasi elitler, beyaz nüfusu azaltmak için göçe izin veriyor. Daha çok siyahiyi öldürmem gerekiyor" dediği açıklandı.



                HAİN ÜSTEK'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ
                Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Ekipler, "Hayri" kod adlı terörist Ekrem Üstek'in Suriye'nin Aynularap bölgesinde olduğunu belirledi. Terörist Üstek, saklandığı iki katlı evde SİHA'lar aracılığıyla etkisiz hale getirildi. Üstek'in çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu ve dağa çocuk götürdüğü öğrenildi.



                DİKİZ AYNASI!
                Ünlü iş insanı Elon Musk, sosyal medyada kendisine benzerliğiyle gündem olan kayıp ikizi ile tanışmak istediğini açıkladı. Ünlü iş insanına neredeyse birebir benzeyen TikTok'çu Çin'li Ma Yilong, bu benzerlikle ününe ün kattı. Musk'ın 2021'de kendisinin ve Yilong'un yan yana konumlandırılmış fotoğrafı için kısmen Çin'li olabileceğini şaka yollu olarak yazmıştı.



                YILAN DEĞİL GERÇEK
                Hakkari'nın Yüksekova İlçesi'nde bir grup arkadaş, 3 bin 300 rakımlı Çatalkaya mezrasına çıktı. Ancak bu sırada engerek yılanı doğaseverlerden birini ısırdı. Çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşmayı başardı. Yerde yatan vatandaşa müdahale eden ekipler, gerekli tedavileri uyguladıktan sonra ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı. İsmi açıklanmayan doğaseverin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



                    VİCDANSIZLAR
                    Adana'da vicdansızlar engelli Sakine Güller'i (66) ağlattı. Yalnız yaşayan Sakine Güller, akülü tekerlekli sandalyesini evininin avlusuna bıraktı. Hırsızlar sandalyenin iki aküsünü de sökerek çaldı. Sabah durumu gören Güller, hemen polisi aradı. Talihsiz kadın, gözyaşlarına hakim olamadı: Akülü sandalyem elim ayağımdı. Üzüntüden kalp krizi geçirdim. Akülü sandalyemi tekrar istiyorum. Onu çalacak kadar düşenleri Allah'a havale ediyorum. Sürünüyorum resmen. Hayırseverlerden yardım bekliyorum.



                    6 MİLYON TL DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 6 milyon 201 bin 586 lira devretti. 5 bilenler 66 bin 711'er lira, 4 bilenler 744'er lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    540 BİN LİRA DEVRETTİ
                    5+1 bilen çıkmayınca 540 bin 508 lira devretti. 5 bilenler 6 bin 570'er, 4+1 bilenler 444'er, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                        MELEK HEMŞİRE
                        Bitlis Hastanesi'nde çalışan Ünzile Durmaz, kendini hayır işlerine adadı. Kızılay'ın ekibine katıldı. Muhtaçlara yardım dağıttı. Herkese çağrı yaptı: İhtiyacı olana yardım etmek insanlık görevimiz. Onları mutlu görmek ise her şeye değer. Siz de bize katılın.

                        GÜVENLİK ARAYAMAZ
                        Yargıtay, noktayı koydu: Özel güvenlik görevlisi üst araması yapamaz. Bulduğu madde delil sayılmaz.

                        ÇÜRÜK KAFALI
                        Mücahit K, GATA'dan çürük raporu alamadı. Doktora saldırdı.

                        KRİPTO ÇILGINLIĞI
                        Alman Deutsche Welle, Türkiye'deki kripto para çılgınlığını araştırdı. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı: Milyon kişinin coin hesabı var. 40 kripto borsası faaliyette. En büyük iki borsanın günlük işlem hacmi 630 milyon dolara ulaştı.

                        BİN 154 YENİ VAKA
                        Türkiye'de dün 120 bin 183 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 154 kişiye yeni tanı konuldu. 10 kişi hayatını kaybetti. Bin 190 kişi ise iyileşti.

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                        Sevinç ve gurur bir arada ilk uçuşlar başladı
                        Haberler Yaşam Eşini elektrik vererek katleden cani koca sonunda hapiste çürüyecek!
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