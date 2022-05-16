Çilem Kılıç 75 bin lira ödeyerek girdiği estetik ameliyatı hayatını kabusa çevirdi!

Uygun olmayan şartlarda yapılan estetik operasyon bir kadının daha hayatını kabusa çevirdi. Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesiyle estetik yaptırmaya karar verdi. 10 Şubat'ta estetik cerrah R.Ö. ile anlaştı, 75 bin lira kredi çekti! Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma ameliyatı olan Kılıç'a doktorunun 'hediyem olsun' dediği koltuk altı toparlama operasyonu da gerçekleşti. İki hafta kontrole giden Kılıç, anlaşmış olduğu işlemlerin bir kısmının yapılmadığını fark etti! 40 bin lirasının geri ödenmesini istedi! Ancak doktoru tedavisini yarım bıraktı! Telefonlarına bile yanıt vermedi.
DİKİŞLERİ BİLE AÇILDI
Ameliyat nedeniyle karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kapan, kulak arasında yaralar oluşan ve koltuk altında operasyon lekeleri kalan talihsiz kadın, doktoru CİMER ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet etti! "Sancılarım var hareket ediyorum ama zorlanıyorum. Acılarıma uyanıyorum. 3 aydır böyleyim. Sağlığım psikolojim iyi değil. Maddi manevi yıkıldım. Başkaları yanmasın, kasap gibi kesip kesip biçiyor" dedi.