Çilem Kılıç 75 bin lira ödeyerek girdiği estetik ameliyatı hayatını kabusa çevirdi!

Uygun olmayan şartlarda yapılan estetik operasyon bir kadının daha hayatını kabusa çevirdi. Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesiyle estetik yaptırmaya karar verdi. 10 Şubat'ta estetik cerrah R.Ö. ile anlaştı, 75 bin lira kredi çekti! Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma ameliyatı olan Kılıç'a doktorunun 'hediyem olsun' dediği koltuk altı toparlama operasyonu da gerçekleşti. İki hafta kontrole giden Kılıç, anlaşmış olduğu işlemlerin bir kısmının yapılmadığını fark etti! 40 bin lirasının geri ödenmesini istedi! Ancak doktoru tedavisini yarım bıraktı! Telefonlarına bile yanıt vermedi.