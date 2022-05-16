Adana'da kimsesiz motorun yandığını gören Şalmgacı Veysel şalgam sularıyla yangını söndürmeyi başardı

Adana Merkez Otogarı'nda 13 Mayıs gecesi asker uğurlamasına katılan bir grup genç, meşale yaktı. Bu sırada park halindeki motosiklet alev aldı. Yangın tüpü çalışmadı. Vatandaşlar, itfaiyeyi çağırdı. Otogarda şalgam satan ve Mardin'e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan ise şalgamlarını feda etti. Hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi. Şalgamcı Veysel Kaplan, "Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana'ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN