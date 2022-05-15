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    • Yaşam
    • 15.05.2022 14:00
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    • 15.05.2022 14:00
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    Manisa'da feci kaza! Refüje çıkan araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Manisa Salihli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıkarak ağaca çarptı. Feci kazada araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

    Manisa’da feci kaza! Refüje çıkan araç ağaca çarptı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salihli yönünden, İzmir yönüne gitmekte olan Serkan Esmer'in (23) kullandığı 35 HNP 75 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan Mustafa Çatalbaş (22) yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Çatalbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Manisa'da feci kaza! Refüje çıkan araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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