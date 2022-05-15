Manisa'da feci kaza! Refüje çıkan araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan Mustafa Çatalbaş (22) yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Çatalbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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