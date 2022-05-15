Denizli'de 76 yaşındaki kadın para ve ziynet eşyalarının çalındığını jandarma gelince öğrendi! Üzüntüden bayıldı

O altın ve paraların çalınmasına karşı alıp, fotoğraflarını çektikten sonra size getirip, iade edecek' dedi. Ben de bunun üzerine eve gelen kişiye 10 bin dolar, 10 bin euro, 4 çeyrek altın ve 1 altın bileziğimin bulunduğu poşeti verdim" dedi. Jandarmadan dolandırıldığını öğrenen Özcan, gözyaşlarını tutamayıp bayıldı. Özcan'ı sakinleştirmeye çalışan ekipler, bir yandan da şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin bulunması için harekete geçti.