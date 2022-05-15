Denizli'de 76 yaşındaki kadın para ve ziynet eşyalarının çalındığını jandarma gelince öğrendi! Üzüntüden bayıldı

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir dolandırıcılık olayı için Köke Mahallesi'ne gitti. Olayı aydınlatmak için araştırma yapan ekipler, içinde şüpheli kişilerin bulunduğu bir otomobilin mahalleden ayrıldığını fark etti.
Otomobili araştıran JASAT ekibi, mahallede başka bir dolandırıcılık suçunun işlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti. Jandarma, mahalledeki evleri tek tek dolaşıp, vatandaşlarla konuştu.
"ALTIN VE PARALARI POŞETLE VERDİM"
Yalnız yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Cemile Özcan, ekiplere, telefonla arayan bir kişinin kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, "Oğlun 1983 yılında av sırasında arkadaşı tarafından kaza kurşunuyla öldürülmüş. Karşı tarafın yakınları sana kötülük yapıp, evindeki para ve ziynet eşyalarını alacak. Size bir jandarma personeli gönderiyoruz.