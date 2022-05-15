Türkiye Vegan Derneği üniversite yemekhanelerinde vegan menü düzenlenmesi için Danıştay'a başvurdu

"VEGAN YEMEK HAKTIR"

TVD yöneticisi Öykü Yağcı, vegan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme haklarının tanınmasını amaçladıklarını belirterek "Vegan öğrenci ve öğrenci gruplarının son zamanlarda artan, fakat yıllardır devam eden yemekhanede düzenli ve dengeli vegan menü isteminin asıl adresi, bu talepleri keyfi sebeplerle çoğunlukla görmezden gelen üniversite rektörlükleri değil, YÖK'tür" dedi. Sorunun YÖK'ün üniversitelerin tamamını kapsayacak şekilde gerekli düzenlemeyi yapmasıyla giderilebileceğini belirten Yağcı, "Vegan yemek haktır, Türkiye'deki tüm öğrencilerin bu haklarına kolay ve sürdürülebilir şekilde erişebilmesi bir an önce sağlanmalıdır" diye konuştu.

Öte yandan İTÜ, Eskişehir Teknik ve Marmara Üniversitesi dahil çok sayıda üniversite öğrencileri üniversitelerinden vegan menü istemlerinin uygulanması için kampanyalar düzenledi.