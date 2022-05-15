Sakarya'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasında kovalamaca! Saniye saniye kaydedildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak için İstanbul'dan gelen şüpheli, polis aracına çarparak kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekipleri ve şüpheli arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin aracında yapılan aramada metamfetamin ve kokain ele geçirildi.