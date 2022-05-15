Sakarya'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasında kovalamaca! Saniye saniye kaydedildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak için İstanbul'dan gelen şüpheli, polis aracına çarparak kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekipleri ve şüpheli arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin aracında yapılan aramada metamfetamin ve kokain ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelerek ilçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde plakası belirlenen araç takibe alındı.
Aracıyla Rüstempaşa Mahallesinde ara sokağa giren şüpheli, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Sokak üzerinde kaçış yolunu kapatan polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan şüpheli, kaza yapınca yaya olarak kaçmaya başladı. Site bahçesine giren şüpheli ile polis ekiplerinin arasında adeta film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.