Hırsızlar, yerli üretim arıları çaldı! Olayla ilgili soruşturma açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 2016'da bir proje hazırlandı. Buna göre Tekirdağ'da 200 kovanda arı yetiştirilmeye başlandı. Amaç, arıların en üstün ırkını oluşturup tamamen yerli bal üretimine destek sağlamaktı. Ancak önceki gün bir skandal yaşandı. Hırsızlar, gündüz vakti özel yetiştirilen arıları çaldı. 4 milyon arıyı ise telef edip kaçtı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurulan özel ekip, üstün ırk arıları bulmak için düğmeye bastı.

SUÇLULARI BULACAĞIZ

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, "Özel ekip kuruldu. Olay çok yönlü olarak araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor. Arılar çok önemli. Hocalar 'Biz 25 gün önce çalışma bölgesine uğradık' diyorlar. Olay yerinde kamera yok. Ayılar yapmış olabilir mi dedik. İnceleme yaptık. Ayılar yapsa bu şekilde olmaz. Kılı kırk yaracağız suçlu ya da suçluları en kısa sürede yakalayacağız" açıklaması yaptı.

Gül KİREKLO - Abdullah YALÇIN