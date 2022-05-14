AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı ile ilgili çalışmayı duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, üniversite öğrencileriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitimöğretim hakkı sona eren öğrencilerimize öğrenci affıyla eğitim-öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren bir çalışmayı başlattık" dedi.

Çalışmanın detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Akbaşoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine bu haklarını kullanabilme imkanını getiren bir yasal düzenlemeyi Temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiklerini söyledi.

YÖK: YETKİ MECLİS'TE

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkinin Meclis'te olduğunu belirterek, "Netice itibarıyla Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye'deki yükseköğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamaz" şeklinde konuştu.