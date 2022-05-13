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    • Yaşam
    • 13.05.2022 20:07
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    • 13.05.2022 20:20
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    Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, yağmur geliyor!

    Son dakika hava durumu... Hafta sonunun gelmesiyle plan yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre özellikle pazar günü yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte hava durumu raporu...

    Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!

    Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve Isparta'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 12°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    İSTANBUL 13°C, 23°C

    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 13°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        KOCAELİ 14°C, 27°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 8°C, 23°C7

        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ 13°C, 27°C

        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR 13°C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        MUĞLA 9°C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 16°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 17°C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY 15°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        OSMANİYE 16°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 10°C, 23°C

            Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 13°C, 27°C

            Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 12°C, 27°C

            Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

            Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            AMASYA 10°C, 30°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜMÜŞHANE 7°C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN 12°C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 13°C, 23°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            RZURUM 2°C, 21°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS 3°C, 20°C

            Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            MALATYA 11°C, 27°C

            Az bulutlu ve açık

            VAN 4°C, 19°C

            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 10°C, 28°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 14°C, 28°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 13°C, 26°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 17°C, 30°C

            Az bulutlu ve açık.
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