Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, yağmur geliyor!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve Isparta'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.