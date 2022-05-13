Vicdansız annesinin ölüme terk ettiği Nisa bebekten haber var: Kök hücre nakli uygulandı

Burada aniden rahatsızlanan Nisa bebek 1 Nisan'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, minik bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonrası solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı açıklandı.

NABZI ATMIYORDU

Ulaşılan detaylara göre, 1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.