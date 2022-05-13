Vicdansız annesinin ölüme terk ettiği Nisa bebekten haber var: Kök hücre nakli uygulandı

İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin tedavisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Ayrıca minik bebeğin nefes borusuna delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanacağı öğrenildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Türkiye gündemine uzun süredir yer eden olay şöyle yaşanmıştı: Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem sütannelik yaptı hem de ismini verdi. Herkesin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini yiyen Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı.
Burada aniden rahatsızlanan Nisa bebek 1 Nisan'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, minik bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonrası solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı açıklandı.
NABZI ATMIYORDU
Ulaşılan detaylara göre, 1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.