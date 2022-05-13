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    • Yaşam
    • 13.05.2022 07:35
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    • 13.05.2022 07:35
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    Vicdansız annesinin ölüme terk ettiği Nisa bebekten haber var: Kök hücre nakli uygulandı

    Annesi tarafından terk edildikten sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor. Nisa bebeğe tedavi kapsamında cezaevindeki annesinin izniyle kök hücre nakli uygulandığı ortaya çıktı.

    Nisa bebekten haber var!

    İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin tedavisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Ayrıca minik bebeğin nefes borusuna delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanacağı öğrenildi.

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Türkiye gündemine uzun süredir yer eden olay şöyle yaşanmıştı: Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem sütannelik yaptı hem de ismini verdi. Herkesin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini yiyen Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı.

    Burada aniden rahatsızlanan Nisa bebek 1 Nisan'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, minik bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonrası solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı açıklandı.

    NABZI ATMIYORDU
    Ulaşılan detaylara göre, 1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.

        NEFES BORUSUNA DELİK
        Bu arada yeni edinilen bilgilere göre, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin uygulandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, minik bebeğin nefes borusuna, dışarıdan delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

        Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.

        Bebeğini terk etmesinin ardından yakındaki binaların zillerine basıp olay yerinden uzaklaşan ve yakalandıktan sonra pişman olduğunu söyleyen anne Ebru S. tutuklanmış ve hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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