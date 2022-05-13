Son dakika: Kadıköy Sahili'nde kayalıklara sıkıştı: 3,5 saat kurtarılmayı bekledi

Uzun süren çalışmaların ardından kayaların kaldırılmasına karar veren ekipler, olay yerine iş makinası ve vinç çağırdı. Kayaların arasına sıkışan gence ulaşmak için tonlarca ağırlıktaki taşlar, vinç ve iş makinesi yardımıyla tek tek kaldırıldı.