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    • Yaşam
    • 13.05.2022 08:29
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    • 13.05.2022 08:49
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    Son dakika: Kadıköy Sahili'nde kayalıklara sıkıştı: 3,5 saat kurtarılmayı bekledi

    Kadıköy Moda sahilinde kayalıkların arasına düşürdüğü kulaklığını almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

    Kayalıklara sıkıştı: 3,5 saat kurtarılmayı bekledi

    Olay saat 22:15 sıralarında Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Güven Moğul(21), kayalıklarda yürürken kulaklığını kayaların arasına düşürdü.

    Kulaklığını almaya çalışırken kayaların arasına sıkışan genç, 3,5 saat kayaların arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Uzun süren çalışmaların ardından kayaların kaldırılmasına karar veren ekipler, olay yerine iş makinası ve vinç çağırdı. Kayaların arasına sıkışan gence ulaşmak için tonlarca ağırlıktaki taşlar, vinç ve iş makinesi yardımıyla tek tek kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Kadıköy Sahili'nde kayalıklara sıkıştı: 3,5 saat kurtarılmayı bekledi
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