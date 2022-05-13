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    • Yaşam
    • 13.05.2022 08:41
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    • 13.05.2022 08:41
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    Bursa'da 3 katlı metruk binada yangın! Küle döndü

    Bursa'da gece saatlerinde 3 katlı bir metruk binada yangın çıktı. Alevler içinde kalan bina küle dönerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da 3 katlı metruk binada yangın! Küle döndü

    Bursa'da 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bina küle döndü. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap mahallesinde bulunan 3 katlı metruk bir binada çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında binada zaman zaman çökmeler oldu. Mahalle sakinlerinin panikle izlediği yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da 3 katlı metruk binada yangın! Küle döndü
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