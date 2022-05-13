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    • Yaşam
    • 13.05.2022 18:39
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    • 13.05.2022 18:54
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    Öğrencisine cinsel içerikli video yolladı! Öğretmeni sokak ortasında dövdüler

    Esenler'de sokak ortasında öğretmene dayak cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi. Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

    Öğrencisine cinsel içerikli video yolladı!

    Olay, dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.



    Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti.
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        Haberler Yaşam Öğrencisine cinsel içerikli video yolladı! Öğretmeni sokak ortasında dövdüler
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