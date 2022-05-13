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    • Yaşam
    • 13.05.2022 17:00
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    • 13.05.2022 17:00
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    Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki bebek kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

    Antalya'da 2 yaşındaki Betül bebek, evinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay sonrası anne Mersiye G. gözaltına alındı. Annenin psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edildi.

    2 yaşındaki bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yaşındaki Betül G., evinde kalbinden iki kez bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Psikiyatrik tedavi gördüğü öne sürülen anne Mersiye G.'nin (25), kızını öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

    Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bugün öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki bir eve gitti. İçeri giren ekipler oturma odasındaki kanepenin üzerinde Betül G.'nin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kalbinin üzerinde 2 bıçak yarası olduğu anlaşılan bebeğin yaklaşık 10 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Jandarma, kızını gece meyve bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü değerlendirilen Mersiye G.'yi, gözaltına aldı. Çocuğun babasının jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, eşinin yaklaşık 15 gündür psikiyatrik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi. Mersiye G. psikiyatrik rahatsızlığı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Betül bebeğin cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Yaşam Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki bebek kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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