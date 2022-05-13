Nisa bebek küçücük bedeniyle yaşamak için büyük bir savaş veriyor

İstanbul'da Ebru S. 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardı. 29 Mart'ta Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı. Ekipler ihbar üzerine hemen düğmeye bastı. Sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz bebeğe hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik anneyi aradı. Anne Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği saptandı.
OKSİJEN DESTEĞİ VERİLDİ AMA...
Nisa bebek ise 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Bir anda rahatsızlandı. 1 Nisan'da hastaneye yatırıldı. Nedeni ise bakımevinde yedirilen mamanın boğazına kaçmasıydı. Nisa'ya oksijen tüpüyle solunum desteği verildi ancak nabız alınamadı. Bunun üzerine yoğun bakıma yatırıldı. Annesinin izniyle kök hücre nakli yapıldı. Şimdi de nefes borusuna dışarı delik açılacağı yani Trakeostomi uygulanacağı vurgulandı, Sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu açıklandı. (Arzu KAYA)