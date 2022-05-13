Nisa bebek küçücük bedeniyle yaşamak için büyük bir savaş veriyor

İstanbul'da Ebru S. 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardı. 29 Mart'ta Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı. Ekipler ihbar üzerine hemen düğmeye bastı. Sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz bebeğe hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik anneyi aradı. Anne Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği saptandı.