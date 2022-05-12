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    • Yaşam
    • 13.05.2022 00:26
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    • 13.05.2022 00:26
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    Gaziantep’te 200 kilo esrar ele geçirildi

    Gaziantep’te 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 200 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

    Gaziantep’te 200 kilo esrar ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüten narkotimler, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı.

    Elde edinilen bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 200 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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