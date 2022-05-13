Hakim karşısına çıkan Oğuz Ata imzaların sahte olduğu belgelenen senedi icraya verdiğini itiraf etti

Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr.Oğuz Ata'yı kimler koruyor? Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm hakkında Ankaralı işadamı Orhan Aytekin'i dolandırdıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik" "kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından iddianame düzenlendi. 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Ankaralı iş adamı Orhan Aytekin'in de arasında bulunduğu 5 kişi ve 2 şirket mağdur sıfatıyla yer aldı. İlk kez hakim karşına çıkan sanık Oğuz Ata ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini iddia etse de sahte imzalı senedi kendisinin icraya verdiğini itiraf etti. Müşteki avukatları Fatma Altındağ, Cemre Oben Kıspet ve Ebrar Akbıyık ise duruşma sonrasında yaptıkları yazılı açıklamada "Az önce talimat duruşmasına katıldığımız dosyada sanık Oğuz Ata halihazırda Özel bir üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölüm başkanıdır. Duruşmada itiraf gibi açıklamalarda bulunmuştur. Sahte senedi icraya kendisinin verdiğini itiraf etmiştir. Ankara'da görülen asıl ceza davası dosyasına sunulan en son bilirkişi raporunda sanık tarafından atılmış görülen imzaların sahteliği belirtildi. Bu açıdan sanığın, cezalandırılması istenen suçların suç unsurlarının gerçekleştiği aşikardır. Yargılama devam ettiği sürece, müvekkillerimizin uğradığı zarar ve mağduriyet kapsamında davanın takipçisi olacağız. Müvekkilimizin maddi kaybı 30 milyonun üzerindedir" ifadelerine yer verildi.