Denizli'de dehşet! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 07 ADR 064 plakalı hafif ticari aracı ile giden H.K., sokak ortasında husumetlisi olan O.A. (30) ile karşılaştı.
Yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkaran H.K., yakın mesafeden ateş etti.
Saçmalarının karnına isabet ettiği O.A., vatandaşları gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından bölgeden hızla uzaklaşan şüphelinin gittiğini gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.