İzmir'de eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadından yardım çığlığı: Yarım kaldığı işi tamamlayacak

DIŞARI ÇIKARSA YARIM KALDIĞI İŞİ TAMAMLAYACAK

Tanıkların ardından söz verilen Aysel Perkgün ise "Polis memurları beni baygın olarak gördüklerini söylediler. O halde bıçağı nasıl saklayabilirim? Sanıktan çok korkuyorum. Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Adalete inanıyorum" diye konuştu. Duruşmada söz alan Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, Duran'ın müvekkiline sistematik olarak işkence yaptığını belirtti. Sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan ise Feyzo Duran'ın suçsuz olduğunu yineleyerek, tahliye talebinde bulundu. İzcan savunma yaparken, salondan kendisine birkaç kez tepki gösterildi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasına karar verdi.

HAYATIMI AYSEL VE AİLESİ MAHVETTİ

Heyet son sözü tutuklu sanığa verdi. Beraatini talep eden Duran, "Aysel'in hayatını kurtarma çabalarım ortadadır. Hayatımı Aysel ve ailesi mahvetti. Yalanları yüzünden 10 aydır hapisteyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.