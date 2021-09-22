İzmir’de dini nikahlı eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel Perkgün: Çan çekişirken sigara içti oğlumu üzerime koydu

Bu sırada kimse dışardan evi görmesin, diye pencerenin panjurunu kapattı. Panjuru kapatmak için eğildiğinde belinde 2 bıçak olduğunu gördüm. Evdeki bıçakları beline koymuştu. 3 yıldır evliyiz. Evlilik sürecinde sürekli şiddet gördüğüm için bana bir şey yapacağını hemen anladım.