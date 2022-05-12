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    • Yaşam
    • 12.05.2022 13:46
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    • 12.05.2022 13:46
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    Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

    Türkiye'nin en önemli ulaşım güzergahlarından olan Bolu Dağı Tüneli'nde derz değişimi çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü 35 gün için trafiğe kapalı kalacak.

    Yola çıkacaklar dikkat! 35 gün kapalı olacak

    Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak. Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

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    Haberler Yaşam Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
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