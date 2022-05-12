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    • Yaşam
    • 12.05.2022 13:55
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    • 12.05.2022 13:55
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    Bilecik'teki demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

    Son dakika haberi! Bilecik'te, demir çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı. Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Fabrikada patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

    Bilecik Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Patlamada işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Yine yalan!
    Haberler Yaşam Bilecik'teki demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
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