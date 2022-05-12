Diyarbakır'da ortalığı karıştıran kavga! Önce erkekler sonra kadınlar...

OLAY YERİNE GELEN KADINLAR BİRBİRLERİNE GİRDİ

Yapılan incelemede yerde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 boş kovana rastlandı. İnceleme sırasında olay yerine gelen ve kavgaya karışanların yakınları olduğu belirtilen kadınlar da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Kavga, polisin araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.