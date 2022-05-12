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    • Yaşam
    • 12.05.2022 15:00
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    • 12.05.2022 15:00
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    1,5 yaşındaki çocuk su kovasında boğularak hayatını kaybetti

    Konya'da oynadığı sırada su kovasına düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac isimli çocuk boğularak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde yaşanan olayda çocuğun annesi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Acı olay! 1,5 yaşındaki çocuk su kovasında boğuldu

    Konya'da su kovasına düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac, boğuldu. Olay, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesinin Nakipoğlu Mahallesi'ne meydana geldi. Evin salonunda bir taraftan elindeki kurabiyeyi yiyip, bir taraftan da oynayan Abdülkerim Al-hac, dengesini kaybedip içinde su bulunan kovaya düştü. Bu sırada mutfakta bulunan Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü. Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince kucağına alarak, yakındaki Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi. Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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    Haberler Yaşam 1,5 yaşındaki çocuk su kovasında boğularak hayatını kaybetti
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