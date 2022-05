Rich Strike destan yazdı! Sahibine 1 milyon 860 bin dolar kazandırdı

ABD'de 7 Mayıs'ta düzenlenen Kentucky Derby isimli at yarışı, gündemi salladı. At eğitmeni Eric R. Reed, 2016'da harası yanınca kabusu yaşadı. Tüm atları telef oldu, elinde sadece 20 bin doları kaldı! Geçtiğimiz yıl, o parayla hayran kaldığı Rich Strike isimli atı aldı. Rich, yeterli puanı alamadığı için Kentucky'i kıl payı kaçırdı. Ancak şans kapısını çaldı! Yarışata koşacak atlardan biri sakatlanınca yerine Rich'in katılması kararlaştırıldı. İşte en az şampiyonluk ihtimali olan o at, pistte destan yazdı! Birinci olarak sahibine 1 milyon 860 bin dolar kazandırdı. Reed, şampiyon atıla ilgili "Amerika'nın en özel deyimlerinden biri Rich Strike'tır. Yani ismi gibi 'Hemen zengin olmak.' Bir de elimizdeki para için bu at tercihimizdi" açıklaması yaptı.