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    Mutluluk çubuğu taktıran Y.S'nin, doktorun malzemeden çalmasıyla hayatı kabusa döndü

    Y.S, cinsel rahatsızlıklarından usandı. Mutluluk çubuğu taktırdı. Ancak ameliyat sonrası his kaybı yaşadı. Dert yandı: Hayatım zehir oldu. Boşa yaşıyor gibiyim!

    Yardım edin çubuk!

    Skandal olay, İstanbul'da yaşandı. 32 yaşındaki Y.S, cinsel rahatsızlıklarından dolayı aradığı mutluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıl soluğu üroloji uzmanında aldı. Kendisine önerilen tedaviden memnun kaldı. Ardından bu yöntemin daha gelişmiş tekniklerini araştırmaya başladı. Prof. Dr. H.C.'ye ulaştı. Halk arasında 'mutluluk çubuğu' olarak bilinen penis protezi taktırmak için ameliyat masasına yattı.



    HİS KAYBI YAŞAMAYA BAŞLADI
    İddiaya göre Dr. H.C, malzeme eksikliğini bahane ederek uygulamayı eksik tamamladı! His kaybı yaşamaya başlayan Y.S. dert yandı: Meğer doktor protez firmasının elinde malzeme eksik diye beni farklı bir yöntemle ameliyat etmiş. Bir erkek olarak ne psikolojim ne yaşam enerjim kaldı. Hayatım zehir oldu. Yaşadığım şeyin yükü çok ağır. Kendimi boşa yaşıyor hissediyorum. Bu ameliyatı olacak olanlar lütfen iyi araştırsın. Benim başım yandı başka kimsenin başı yanmasın.
    YUNUS EMRE KAVAK

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