Mutluluk çubuğu taktıran Y.S'nin, doktorun malzemeden çalmasıyla hayatı kabusa döndü





HİS KAYBI YAŞAMAYA BAŞLADI

İddiaya göre Dr. H.C, malzeme eksikliğini bahane ederek uygulamayı eksik tamamladı! His kaybı yaşamaya başlayan Y.S. dert yandı: Meğer doktor protez firmasının elinde malzeme eksik diye beni farklı bir yöntemle ameliyat etmiş. Bir erkek olarak ne psikolojim ne yaşam enerjim kaldı. Hayatım zehir oldu. Yaşadığım şeyin yükü çok ağır. Kendimi boşa yaşıyor hissediyorum. Bu ameliyatı olacak olanlar lütfen iyi araştırsın. Benim başım yandı başka kimsenin başı yanmasın.

YUNUS EMRE KAVAK



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