Kartal'da kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yunus Emre T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TEKSTİL İŞÇİLERİ MOLADAYDI

Yaralılardan üçünün sokak girişindeki tekstil atölyesinde çalıştıkları ve çay molası için dışarı çıktıkları öğrenildi.

Yaralılardan Meryem K'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.