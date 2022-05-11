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    • Yaşam
    • 11.05.2022 11:27
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    • 11.05.2022 11:27
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    İstanbul'da "Sarı" lakaplı torbacı yakalandı! Evinde 1 kilo eroin ele geçirildi

    Kağıthane'de polis ekipleri "Sarı" lakaplı uyuşturucu satıcısını, takip sonrası evine girdiği esnada kıskıvrak yakaladı. Evinde yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram eroin ele geçirilen torbacı tutuklandı.

    İstanbul’da Sarı yakalandı! Evinde 1 kilo ele geçirildi

    Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parkta uyuşturucu satan "Sarı" lakaplı zehir tacirini takip sonucu evine girdiği esnada kıskıvrak yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram eroin ve tabanca ele geçirildi.

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki parkta iki kişinin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, torbacının "Sarı" lakaplı Mazlum T. olduğunu tespit ederek bir süre fiziki takip yaptı. Şahsın bir eve girdiği ortaya çıkınca polis, operasyon düzenlendi. Evde Mazlum T. ile birlikte Münür A. ve Behçet T. isimli suç ortaklarıyla birlikte gözaltına aldı.



    YAKLAŞIK 1 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
    Evde yapılan arama yapan Kağıthane polisi, 922 gram eroin, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 bin 100 lira ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum T. ve Münür A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, Behçet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da "Sarı" lakaplı torbacı yakalandı! Evinde 1 kilo eroin ele geçirildi
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