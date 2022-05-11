İstanbul'da "Sarı" lakaplı torbacı yakalandı! Evinde 1 kilo eroin ele geçirildi

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parkta uyuşturucu satan "Sarı" lakaplı zehir tacirini takip sonucu evine girdiği esnada kıskıvrak yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram eroin ve tabanca ele geçirildi.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki parkta iki kişinin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, torbacının "Sarı" lakaplı Mazlum T. olduğunu tespit ederek bir süre fiziki takip yaptı. Şahsın bir eve girdiği ortaya çıkınca polis, operasyon düzenlendi. Evde Mazlum T. ile birlikte Münür A. ve Behçet T. isimli suç ortaklarıyla birlikte gözaltına aldı.