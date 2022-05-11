Vicdansız kadın 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde onu arıyor...

Aydın'da Melisa S. (23) isimli bir kadının oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler büyük tepki çekti.

2 YAŞINDAKİ OĞLUNA SİGARA İÇİRDİ

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi.