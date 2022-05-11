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    • Yaşam
    • 11.05.2022 11:50
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    • 11.05.2022 12:03
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    Vicdansız kadın 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde onu arıyor...

    Aydın'dan şok görüntüler geldi... Ortaya çıkan görüntülerde Melisa S. isimli bir kadının 2 yaşındaki oğluna sigara içirdiği görüldü. Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Anne misin sen!

    Aydın'da Melisa S. (23) isimli bir kadının oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler büyük tepki çekti.

    2 YAŞINDAKİ OĞLUNA SİGARA İÇİRDİ
    Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi.

    ARKADAŞININ KARDEŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu.

    Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı.

    Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Anne misin sen!
    Haberler Yaşam Vicdansız kadın 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde onu arıyor...
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