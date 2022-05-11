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    • Yaşam
    • 11.05.2022 10:44
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    • 11.05.2022 10:45
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    Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

    Son dakika haberleri... Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli tutuklandı.

    Masaj salonuna fuhuş operasyonu!

    Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenlendi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

    14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı.

    Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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