Güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran Tuba Yıldız bin pişman oldu

Evlilik hazırlığındaki 32 yaşındaki Tuba Yıldız, bir güzellik merkezine gitti. Epilasyon için anlaşan Yıldız, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü vücudunun birçok yeri yandı. İsyan eden talihsiz kadın, "28 Nisan günü ilk seans olarak kolum için lazer epilasyona gittim. İşlem sonrası yanıklar oluştu. 2 hafta içerisinde geçeceğini söyleyip, 'merhem sürün' dediler. Ben evlilik arifesindeyim. Bu kolla mı gelinlik giyeceğim? Ben söyledikleri hiçbir şeyi kabul etmedim. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.
KİRACISINI15 LİRA İÇİN ÖLDÜRDÜ
Konya'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 35 yaşındaki Mevlüt Kapan, ev sahibi 31 yaşındaki Hüseyin Mahir tarafından otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. Araya girmeye çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Ali Gürdar'ı da elinden vurarak yaralayan katil zanlısı ev sahibi gözaltına alındı. Ev sahibi ve kiracı arasında 30 lira gelen su faturası ile ilgili tartışma çıktığı, kiracının payına düşen 15 lirayı ödemek istemediği öğrenildi.
Tolga YANIK
MOTORCU ÇİFTE VEDA
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Hüseyin Sinan Turan (40) ve eşi Ayşenur Turan'ın (26) devrilen motosikletle yerde sürüklenip bariyerin altından geçerek şarampole yuvarlanıp yaşamını yitirdiği kaza yerinden 1 metre sonra 'motorcu dostu bariyerler'in başladığı ortaya çıktı. Cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verilen çiftin arkadaşı Emrah Çetin, "Motor ile virajı alamayıp, kaza yapmışlar. Belki 'motorcu dostu bariyerler', 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi" dedi.