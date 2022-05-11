Güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran Tuba Yıldız bin pişman oldu





MÜZİK YAYIN SAATİ UZATILDI

Ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Müzik yayınları, Covid-19 tedbirleri kapsamında 00.00'da sona eriyordu.



SON DUREK BÖBREK!

Norveç Prensesi Martha Louise'in (50) sevgilisi ABD'li yazar Durek Verrett, böbrek rahatsızlığına yakalandı. Bu durum Louise'yi telaşlandırdı. Ölmemesi için böbrek aramaya başladı. ABD'li şarkıcı Katerina Graham, bir böbreğini verebileceğini açıkladı. Ancak daha sonra caydı.



VAKA SAYISI BİN 858

Türkiye'de dün 134 bin 646 Covid-19 testi yapıldı. Bin 858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı bin 511 oldu.



MARS'TA DEPREM

NASA, sismik hareketleri inceledi. Mars'ta, 5 şiddetinde deprem yaşandığını belirledi.



BIKTIRAN HIRSIZLIK

Sinop'ta balıkçı Mertol Taşkın'ın deposu hırsızların hedefi oldu. 11 yılda tam 25 kez soyuldu.



30 YIL HAPİS

İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Demirel'i (44) ve üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Çakmaktaş (40) hakkında karar açıklandı. Mahkeme, saldırgan adama iki ayrı saldırı için toplamda 30 yıl hapis cezası verdi.

BÜŞRA ÇOBAN

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