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    Güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran Tuba Yıldız bin pişman oldu

    İzmit’te bir güzellik merkezine lazer epilasyon yaptırmak için giden Tuba Yıldız’ın vücudunda yanıklar oluştu. Yıldız, “Bu halde nasıl gelinlik giyeceğim” diye isyan etti. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Lazerli işkence!

    Evlilik hazırlığındaki 32 yaşındaki Tuba Yıldız, bir güzellik merkezine gitti. Epilasyon için anlaşan Yıldız, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü vücudunun birçok yeri yandı. İsyan eden talihsiz kadın, "28 Nisan günü ilk seans olarak kolum için lazer epilasyona gittim. İşlem sonrası yanıklar oluştu. 2 hafta içerisinde geçeceğini söyleyip, 'merhem sürün' dediler. Ben evlilik arifesindeyim. Bu kolla mı gelinlik giyeceğim? Ben söyledikleri hiçbir şeyi kabul etmedim. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.



    KİRACISINI15 LİRA İÇİN ÖLDÜRDÜ
    Konya'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 35 yaşındaki Mevlüt Kapan, ev sahibi 31 yaşındaki Hüseyin Mahir tarafından otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. Araya girmeye çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Ali Gürdar'ı da elinden vurarak yaralayan katil zanlısı ev sahibi gözaltına alındı. Ev sahibi ve kiracı arasında 30 lira gelen su faturası ile ilgili tartışma çıktığı, kiracının payına düşen 15 lirayı ödemek istemediği öğrenildi.
    Tolga YANIK



    MOTORCU ÇİFTE VEDA
    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Hüseyin Sinan Turan (40) ve eşi Ayşenur Turan'ın (26) devrilen motosikletle yerde sürüklenip bariyerin altından geçerek şarampole yuvarlanıp yaşamını yitirdiği kaza yerinden 1 metre sonra 'motorcu dostu bariyerler'in başladığı ortaya çıktı. Cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verilen çiftin arkadaşı Emrah Çetin, "Motor ile virajı alamayıp, kaza yapmışlar. Belki 'motorcu dostu bariyerler', 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi" dedi.



        KENE Mİ ŞENEL
        Ayıyla güreşi zaferle sonuçlanan çiftçi, bu kez kene yüzünden hastanelik oldu! Şaşkına çeviren olay Tokat Reşadiye'de yaşandı. Şenel Yıldız, geçtiğimiz yıl uğradığı ayı saldırısıyla gündemi salladı! Yaşadıklarını "Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Siz bir de ayıyı görün" diyerek anlattı! Önceki gün de kene ısırması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Keneyi çıplak elle çıplak elle çıkardığını söyleyen Yıldız, "Keneyi hafife almışız" açıklaması yaptı.



        ALANA SAĞLIK
        Dünyaca ünlü şefler, birbirinden lezzetli yemekleriyle iştah kabarttı. Kurdukları restoran zincirleriyle servet kazandı. Dünyanın en zengin şefleri şöyle sıralandı:
        ALAN WONG: Dünyanın en ünlü şefi olan Alan, Hawaii Bölgesel Mutfağı'nın on iki kurucusundan biridir. Hawaii'de ve Japonya'da birkaç restorana sahip olan şefin serveti 1.1 milyar dolardır.
        JAMİE OLIVER: Serveti 400 milyon dolardır. Jamie's İtalian adında restoran zinciri vardır. 2003'te Britanya İmparatorluğu Nişanı (MBE) Üyesi ödülü almıştır.
        GORDON RAMSAY: 16 Michelin yıldızına sahiptir. 220 milyon dolarlık serveti vardır.
        NOBU MATSUHISA: Japon şefin 200 milyon dolarlık serveti bulunur. Dünyanın çeşitli ülkelerinde restoranlarına sahiptir.



        PEŞ PEŞE ÖLÜYORUS!
        Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ölen Rus oligarkların sayısı, 7'ye çıktı. Hepsinin de ortak noktası, Putin'in politikalarını eleştirmiş olmalarıydı. Ölenlerin kiminin intihar ettiği, kiminin kazaya kurban gittiği iddiası ortaya atıldı. Son olarak enerji devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Alexander Subbotin'in (43) şaman çift tarafından kurbağa zehiriyle tedavi edilirken kalp krizi geçirip öldüğü açıklandı. Daha önce de oligarklar Vladislav Avayev, Sergey Protosenya, Vasili Melnikov, Aleksandır Tyulyakov, Mihail Watford ve Leonid Shulman ölmüştü.



            SON DUREK BÖBREK!
            Norveç Prensesi Prensesi Martha Louise'in (50) erkek arkadaşı ABD'li yazar Durek Verrett, ciddi böbrek rahatsızlığına yakalandı. Bu durum Louise'yi telaşlandırdı. Böbrek aramaya başladı. Ölümden kurtulması için son çarenin nakil olduğu açıklandı. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Katerina Graham, bir böbreğini verebileceğini açıkladı. Ancak daha sonra caydı.



            MARILYN MONEYROE!
            Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu açık attırmaya çıkarıldı. Rekor fiyata satıldı: 195 milyon dolar...



            KATİL CEPTE
            Faruk Aküzüm, yolda Samet Civelek'le karşılaştı. Telefonunu çalmakla suçladı. Arkadaşı Tuncay Bektaş'la genç adama saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Civelek, kurtarılamadı.



                2.9 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 2 milyon 914 bin lira devretti. 5 bilenler 65 bin 503'er lira, 4 bilenler 812'şer lira, 3 bilenler 41'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                MÜZİK YAYIN SAATİ UZATILDI
                Ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Müzik yayınları, Covid-19 tedbirleri kapsamında 00.00'da sona eriyordu.

                SON DUREK BÖBREK!
                Norveç Prensesi Martha Louise'in (50) sevgilisi ABD'li yazar Durek Verrett, böbrek rahatsızlığına yakalandı. Bu durum Louise'yi telaşlandırdı. Ölmemesi için böbrek aramaya başladı. ABD'li şarkıcı Katerina Graham, bir böbreğini verebileceğini açıkladı. Ancak daha sonra caydı.

                VAKA SAYISI BİN 858
                Türkiye'de dün 134 bin 646 Covid-19 testi yapıldı. Bin 858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı bin 511 oldu.

                MARS'TA DEPREM
                NASA, sismik hareketleri inceledi. Mars'ta, 5 şiddetinde deprem yaşandığını belirledi.

                BIKTIRAN HIRSIZLIK
                Sinop'ta balıkçı Mertol Taşkın'ın deposu hırsızların hedefi oldu. 11 yılda tam 25 kez soyuldu.

                30 YIL HAPİS
                İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Demirel'i (44) ve üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Çakmaktaş (40) hakkında karar açıklandı. Mahkeme, saldırgan adama iki ayrı saldırı için toplamda 30 yıl hapis cezası verdi.
                BÜŞRA ÇOBAN

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                Haberler Yaşam Güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran Tuba Yıldız bin pişman oldu
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