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    • Yaşam
    • 11.05.2022 18:38
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    • 11.05.2022 18:38
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    Mersin'de korkunç olay! Telefonunu şarj etmek isteyen genç hayatını kaybetti

    Mersin'de ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana gelen bir olay herkesi şoke etti. 26 yaşındaki Abdullah Baysal telefonunu şart etmek için prize yöneldi. Prizde bulunan kaçak nedeniyle akıma kapılan talihsiz genç hayatını kaybetti.

    İHA
    Telefon şarjı sonu oldu!

    Mersin'in Erdemli ilçesinde cep telefonunu şarja takarken akıma kapılan bir genç hayatını kaybetti. Gencin cenaze namazını ise kardeşi kıldırdı.

    Olay, ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan Abdullah Baysal (26) , elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal'ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı. Daha sonra genç adamın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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