İstanbul'da ağabey dehşeti! Kardeşini bıçakla delik deşik etti! Polis kanlı bıçakla yakaladı





Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan Eray Yıldız ile ağabeyi Hakan Yıldız zaman içerisinde işsiz olması nedeniyle tartışmaya başladı. Zaman zaman kavga da eden iki kardeş arasında sabah saatlerinde evde oldukları esnada iş yüzünden yeniden tartışma çıktı.