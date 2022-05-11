Ankara'daki veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme!

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi.

Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.



GİZLİLİK VE YAYIN YASAĞI TALEBİNE RET

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklar, mağdur Ç.B. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor yönünden taraflara söz verdi. Ç.B.'nin avukatı Aslı Koçak Arıhan, raporun cinsel saldırıyı ispatladığını belirterek, sanıkların tutuklanmalarını talep etti. Sanık Bilgili'nin avukatı Hatice Çağlar ise raporun, dosyanın tam olarak incelenmeden hazırlandığını, yeniden rapor talebinde bulunduklarını söyledi. Avukat Çağlar ayrıca duruşma öncesi ve sonrası sosyal medya paylaşımları ile müvekkilinin yargılama bitmeden 'tecavüzcü' ilan edildiğini söyledi. Mahkemede yaşananların çarpıtılarak medyada haber yapıldığı iddiasında bulunan sanık avukatı, gizli duruşma ve yayın yasağı talebinde bulundu.



Beyanların ardından sanık avukatının taleplerini reddeden mahkeme heyeti, dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutuklanması talebi de reddedilerek duruşma, ertelendi.

DURUŞMA SONRASI GERGİNLİK

Duruşmanın ardından salondan bir kişi, sanıklara yönelik olarak 'Tecavüzcüsünüz' diye bağırdı. Mahkeme başkanının, bu kişinin tespit edilerek sonraki duruşmaya alınmamasının sağlanmasını istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Polisin kimlik tespiti yapmak istemesine direnen bir grup kadın, uzun süre mahkeme önünde ayrılmadı. Slogan atan grup, daha sonra polis tarafından ikna edilerek, adliye dışına çıkarıldı.